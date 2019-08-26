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Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7

11:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит во французском Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал. Об этом американский лидер заявил в понедельник перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита.

Трамп отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон спрашивал, "одобряет ли" хозяин Белого дома приезд Зарифа в Биарриц. "Я знал обо всем, что он делал", - сказал американский лидер. Трамп подчеркнул, что в настоящее время "слишком рано", чтобы встречаться с Зарифом.

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