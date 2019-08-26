0
0
92
НОВОСТИ

Представитель Зеленского в Раде анонсировал "много изменений" в Конституции Украины

13:20 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропрезидентская партия "Слуга народа" намерена внести множество изменений в Конституцию Украины, в числе которых будет и новый регламент работы депутатов Верховной рады. Об этом в понедельник заявил журналистам представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 26.08.2019
Кремль исходит из официальных заключений об отсутствии загрязнения под Северодвинском
0
6
14:12 26.08.2019
Реальные доходы граждан растут медленно, это не может не вызывать беспокойство - Путин
0
51
14:00 26.08.2019
Ответ на испытание США новой крылатой ракеты обязательно будет - Песков
0
74
13:32 26.08.2019
США должны перестать недооценивать Китай - МИД КНР
0
107
13:05 26.08.2019
Двое российских пограничников задержаны в Литве
0
170
13:00 26.08.2019
Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
0
162
12:32 26.08.2019
В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси
0
166
12:20 26.08.2019
Художник Покрас Лампас утверждает, что получает угрозы из-за арт-объекта в Екатеринбурге
0
177
12:15 26.08.2019
Гулянья по случаю Дня флага России в столице в выходные посетили 500 тысяч человек
0
180
12:05 26.08.2019
Названы регионы, население которых более других нуждается в отсрочке по ипотеке
0
211

Возврат к списку