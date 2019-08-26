Представитель Зеленского в Раде анонсировал "много изменений" в Конституции Украины

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропрезидентская партия "Слуга народа" намерена внести множество изменений в Конституцию Украины, в числе которых будет и новый регламент работы депутатов Верховной рады. Об этом в понедельник заявил журналистам представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

