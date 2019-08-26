Представитель Зеленского в Раде анонсировал "много изменений" в Конституции Украины
13:20 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пропрезидентская партия "Слуга народа" намерена внести множество изменений в Конституцию Украины, в числе которых будет и новый регламент работы депутатов Верховной рады. Об этом в понедельник заявил журналистам представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
"Мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.
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