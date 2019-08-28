Двух бывших полицейских в Москве подозревают в незаконной постановке на учет более 60-ти тысяч мигрантов

22:40 Источник: Эхо Москвы

В Москве двух бывших полицейских подозревают в незаконной постановке на учет более 60-ти тысяч мигрантов. В Следственном комитете считают, что за эти услуги были получены взятки на 44 миллиона рублей. Всего по делу проходит восемь человек. Шесть из них, как говорят в СК, не имеют отношения к госслужбе. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, взяточничестве в особо крупном размере, в организации незаконной миграции и хранении наркотиков. Эхо Москвы