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НОВОСТИ

Двух бывших полицейских в Москве подозревают в незаконной постановке на учет более 60-ти тысяч мигрантов

22:40 27.08.2019 Источник: Эхо Москвы

В Москве двух бывших полицейских подозревают в незаконной постановке на учет более 60-ти тысяч мигрантов. В Следственном комитете считают, что за эти услуги были получены взятки на 44 миллиона рублей. Всего по делу проходит восемь человек. Шесть из них, как говорят в СК, не имеют отношения к госслужбе. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, взяточничестве в особо крупном размере, в организации незаконной миграции и хранении наркотиков.  Эхо Москвы

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