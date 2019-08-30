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Алюминиевая ассоциация представила мобильные вертолетные площадки для ООН

14:00 30.08.2019

Алюминиевая ассоциация представила руководству ООН проект по производству мобильных алюминиевых сборно-разборных вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос.

Проект был представлен на встрече с руководителем Росавиации Александром Нерадько и заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Кхаре в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2019», который в эти дни проходит в подмосковном Жуковском. Стороны обсудили возможности использования алюминиевых решений для авиатранспортного обеспечения миссий ООН.

Члены ассоциации ЛПЗ «Сегал» и «Техпромимпорт» продемонстрировали выставочные образцы вертолетных площадок, размещенных на экспозиции холдинга «Вертолеты России». Специалисты компаний рассказали участникам встречи о технических особенностях и преимуществах своей продукции.

Алюминиевые аэродромные плиты, изготовленные из сплавов 6061 и 6082, позволяют создавать взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки в труднодоступных и отдаленных районах. Они значительно легче аналогов из бетона, перевозятся в контейнерах, собираются вручную без какой – либо тяжелой специальной техники и могут быть переработаны после использования.

На МАКС-2019 запланирован ряд встреч с партнерами ассоциации и различными аэрокосмическими компаниями-производителями.

По информации Алюминиевой ассоциации


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