Алюминиевая ассоциация представила мобильные вертолетные площадки для ООН
14:00 30.08.2019
Алюминиевая ассоциация представила руководству ООН проект по производству мобильных алюминиевых сборно-разборных вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос.
Проект был представлен на встрече с руководителем Росавиации Александром Нерадько и заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Кхаре в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2019», который в эти дни проходит в подмосковном Жуковском. Стороны обсудили возможности использования алюминиевых решений для авиатранспортного обеспечения миссий ООН.
Члены ассоциации ЛПЗ «Сегал» и «Техпромимпорт» продемонстрировали выставочные образцы вертолетных площадок, размещенных на экспозиции холдинга «Вертолеты России». Специалисты компаний рассказали участникам встречи о технических особенностях и преимуществах своей продукции.
Алюминиевые аэродромные плиты, изготовленные из сплавов 6061 и 6082, позволяют создавать взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки в труднодоступных и отдаленных районах. Они значительно легче аналогов из бетона, перевозятся в контейнерах, собираются вручную без какой – либо тяжелой специальной техники и могут быть переработаны после использования.
На МАКС-2019 запланирован ряд встреч с партнерами ассоциации и различными аэрокосмическими компаниями-производителями.
По информации Алюминиевой ассоциации
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