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На несогласованной акции в Москве 31 августа полиция никого не задержала

08:47 01.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не ходил вчера на шествие в Москве, поскольку там его бы арестовали на 30 суток. А у него «последняя неделя перед «Умным голосованием»», — написал политик в твиттере, отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева.

Накануне оппозиция устроила прогулку по Бульварному кольцу против политических репрессий. Акция не была согласована. В ней участвовали, по разным оценкам от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Полиция никого не задержала.

Правоохранительные органы обошлись без применения силы на неразрешенной акции в Москве, рассказал в интервью «Эху Москвы» историк и член СПЧ Николай Сванидзе.

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