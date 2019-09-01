МИД Польши: "страна сменила подход к историческим событиям"...
09:30 01.09.2019 Источник: РБК
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja.
Он отметил, что на празднование приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» (туда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Россия, по его словам, не фигурирует ни в одном из этих форматов.
Дипломат добавил, что десять лет назад на празднование годовщины начала Второй мировой войны пригласили Владимира Путина, сейчас позвали президента США Дональда Трампа. Представитель польского МИДа назвал такое решение «сменой подхода к историческим вопросам».
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