Америка нанесла удар по Идлибу без согласования с Россией и Турцией

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиаудар, нанесенный США в сирийском провинции Идлиб, привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Об этом говорится в заявлении российского Центра примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии.

В Центре отметили, что США нанесли удар в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - сказали в Центре. В сообщении подчеркивается, что удар был нанесен в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США "не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях".