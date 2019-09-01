Америка нанесла удар по Идлибу без согласования с Россией и Турцией
11:30 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиаудар, нанесенный США в сирийском провинции Идлиб, привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Об этом говорится в заявлении российского Центра примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии.
В Центре отметили, что США нанесли удар в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.
"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - сказали в Центре. В сообщении подчеркивается, что удар был нанесен в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США "не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях".
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