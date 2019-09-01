Около 130 тыс человек посетили площадки "PROлето" на проспекте Сахарова и ВДНХ
11:28 01.09.2019
Городской музыкальный фестиваль «PROлето», состоявшийся на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ в минувшую субботу посетили примерно 130 000 человек.
Об этом сообщили представители Российского союза молодежи (РСМ), организовавшие фестиваль, подсчитав численность посетителей на рамках металлодетекторов. Согласно этим данным, на проспекте Академика Сахарова побывали примерно 40 000 человек. Кроме того, по данным городских властей, на ВДНХ фестивальные площадки посетили около 90 000 человек. В результате, можно подсчитать, что только две эти территории посетили 130 000 горожан.
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