Глава Госдепа США едет в Европу для проведения ряда закрытых встреч
14:35 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Брюссель 2-3 сентября, в ходе которого он посетит институты Евросоюза и НАТО, пройдет полностью за закрытыми дверями без общения с прессой. Об этом сообщила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева и эту информацию подтвердили в штаб-квартире НАТО.
"Да, я могу подтвердить, что госсекретарь США проведет 3 сентября встречу с избранной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Эта встреча будет носить ознакомительный характер, она не предполагает итоговых заявлений или проведения пресс-брифингов", - заявила Андреева. Она также отказалась отвечать на вопросы журналистов, где именно фон дер Ляйен будет принимать Помпео. В пресс-службе Европарламента (ЕП) также заявили, что пока подходы к прессе не планируются по итогам встречи Помпео с председателем ЕП Давидом Сассоли.
В свою очередь, пресс-служба Североатлантического альянса подтвердила встречу 3 сентября Майкла Помпео с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса, однако также подчеркнула, что эти переговоры будут проходить без контактов с прессой.
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