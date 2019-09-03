Стали известны некоторые характеристики перспективного космического корабля "Федерация"
08:20 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" обнародовала характеристики околоземной и окололунной версий создаваемого пилотируемого корабля "Федерация". У них будут отличаться три параметра, говорится в материалах РКК, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Разница стартовой массы у них будет составлять 5,6 т. У окололунной версии она достигнет 20 т, у околоземной - 14,4 т. Согласно материалам корпорации, масса грузов, которые сможет доставить и вернуть модификация для МКС, будет выше (500 кг). Для окололунной версии этот показатель составит 100 кг.
Вариант корабля, который будут запускать к МКС, сможет находиться в составе орбитальной станции в течение 365 суток, лунная версия - 180 суток.
НОВОСТИ
- 09:45 03.09.2019
- Дата саммита глав стран "нормандской четверки" на встрече помощников не определена - СМИ
- 09:15 03.09.2019
- Президент Ирана: Мы не пойдем на двусторонние переговоры с США...
- 08:37 03.09.2019
- На блокаде Крыма Украина теряет примерно миллиард долл в год - эксперт
- 08:15 03.09.2019
- Около трети населения РФ допускают вероятность протестов политического характера - опрос
- 08:12 03.09.2019
- Северная Корея обвинила южан в лицемерии и срыве диалога
- 08:00 03.09.2019
- Воздух в Москве 3 сентября прогреется до 25С
- 22:30 02.09.2019
- США и Польша подписали декларацию о "безопасности создания сетей пятого поколения"
- 21:30 02.09.2019
- Дату выхода Великобритании из ЕС могут перенести на 31 января 2020 года
- 20:30 02.09.2019
- В Берлине прошла неформальная встреча Мааса с Пристайко - МИД ФРГ
- 19:30 02.09.2019
- Если США откажется поставить F-35, Турция будет искать альтернативы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать