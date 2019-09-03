Стали известны некоторые характеристики перспективного космического корабля "Федерация"

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" обнародовала характеристики околоземной и окололунной версий создаваемого пилотируемого корабля "Федерация". У них будут отличаться три параметра, говорится в материалах РКК, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Разница стартовой массы у них будет составлять 5,6 т. У окололунной версии она достигнет 20 т, у околоземной - 14,4 т. Согласно материалам корпорации, масса грузов, которые сможет доставить и вернуть модификация для МКС, будет выше (500 кг). Для окололунной версии этот показатель составит 100 кг.

Вариант корабля, который будут запускать к МКС, сможет находиться в составе орбитальной станции в течение 365 суток, лунная версия - 180 суток.