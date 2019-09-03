На блокаде Крыма Украина теряет примерно миллиард долл в год - эксперт
08:37 03.09.2019 Источник: РБК
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, ежегодно из-за блокады Украина теряет около $1 млрд. «Насколько я помню, больше $300 млн — от экспорта электроэнергии и больше $600 млн — от экспорта сельскохозяйственных продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины», — заявил Суслов. Весь этот рынок перешел Ставрополью и Кубани, добавил он.
«Когда подорвали линии электропередачи, вызвали большие проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым», — продолжил Суслов. По его словам, это закончилось тем, что «немцы помогли России построить две электростанции в Крыму».
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