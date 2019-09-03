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Блогера Владислава Синицу суд приговорил к пяти годам колонии

11:15 03.09.2019 Источник: Интерфакс

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"Признать Синицу виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов), и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Синице вменяется возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он был арестован с санкции Пресненского суда 5 августа.

Владислав Синица намерен обжаловать решение суда.

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