Выдвижение главы МВД на пост премьер-министра Грузии спровоцировало митинги в центре Тбилиси
19:30 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько десятков активистов движения "Стыдно", членов оппозиционных партий, в том числе и "Единого национального движения" вышли во вторник к зданию парламента в Тбилиси в знак протеста против решения правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинуть главу МВД Георгия Гахарию на пост премьер-министра страны. Кадры с митинга в прямом эфире продемонстрировала грузинская телекомпания "Палитраньюс".
"Сегодня нам пришлось начать широкомасштабные акции, так как та конфигурация правительства, с которой нас ознакомил Бидзина Иванишвили (председатель "Грузинской мечты" - прим. ТАСС), наверное, является самым худшим сценарием, который можно было бы придумать. С одной стороны назначается Гахария, легитимность которого полностью утеряна, и его премьерство является абсурдом, а с другой стороны - Гарибашвили (кандидат в министры обороны - прим. ТАСС), политическая цена которого ниже нуля. Страна, которая стремится в НАТО, должна с осторожностью подходить к вопросу назначения министра обороны", - сказал один из организаторов акции Гига Макарашвили в интервью телекомпании.
Макарашвили уверен, что митинги продолжатся на регулярной основе. Кроме того, его движение планирует устроить так называемый коридор позора для депутатов 8 сентября - в день, когда в парламенте планируется голосование по новому составу правительства.
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