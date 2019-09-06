Решение о передаче дела о нападении на Панфилову в СК будет принято в ближайшее время
17:45 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура РФ решит в ближайшее время вопрос о передаче из полиции в Следственный комитет уголовного дела о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура РФ в строгом соответствии с действующим законодательством рассмотрит ходатайство председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о передаче материалов уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову для дальнейшего расследования в СК РФ. Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что Бастрыкин инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче дела по факту нападения на Памфилову из полиции в центральный аппарат СК. Представитель СК отметила, что следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель.
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