Решение о передаче дела о нападении на Панфилову в СК будет принято в ближайшее время

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура РФ решит в ближайшее время вопрос о передаче из полиции в Следственный комитет уголовного дела о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ в строгом соответствии с действующим законодательством рассмотрит ходатайство председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о передаче материалов уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову для дальнейшего расследования в СК РФ. Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что Бастрыкин инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче дела по факту нападения на Памфилову из полиции в центральный аппарат СК. Представитель СК отметила, что следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель.