Лановой еще раз призвал своих сторонников на выборы в Москве
22:18 06.09.2019
Известный актер Василий Лановой в очередной раз призвал москвичей проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в предстоящее воскресенье. Накануне актер в ответ на проект "Умное голосование" основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал свой список из 45 человек, за который призвал голосовать москвичей. В «списке Ланового» близкие к власти политики, в то время как Навальный призывать за кандидатов, которые близки к оппозиции или не склонны к близкому сотрудничеству с властью. «Некий Навальный вычеркнул тех, кто хочет помогать ему, нашему мэру, а для меня этого достаточно, чтобы поддержать этих людей, кого Навальный назвал «слишком провластными». Вот так он сказал - «слишком провластными». Вот это и есть «список Ланового». И я уверен, что мои единомышленники поддержат этих людей, и я за них тоже буду голосовать. И никакой А.Навальный нам не указ», - отметил Лановой.
Лановой рассказал, что в воскресенье отправится на голосование в Центральном доме актера. «Мой дом находится в 100 м от Актерского дома, где мы всегда голосуем. Вот теперь за Московскую думу я с удовольствием пойду и проголосую», - сказал актер.
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