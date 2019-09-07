Слон, ожидая оформления на таможне, пошел пугать белорусских селян

19:39 Источник: Интерфакс

Цирковой слон забрел в белорусскую деревню Лесково (Кобринский район в Брестской области), местные жители испугались и позвонили в милицию, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в субботу.

Прибывший на место экипаж ГАИ совместно с участковым инспектором обнаружили, что "слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей". Они выяснили, что слон, который вызвал переполох в деревне, принадлежит цирку. Недалеко от деревни находилось пастбище, где слон ожидал таможенного оформления.

"В этом случае обошлось без происшествий. Сотрудники милиции помогли вернуть животное в загон", - добавили в пресс-службе.