Слон, ожидая оформления на таможне, пошел пугать белорусских селян
19:39 07.09.2019 Источник: Интерфакс
Цирковой слон забрел в белорусскую деревню Лесково (Кобринский район в Брестской области), местные жители испугались и позвонили в милицию, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в субботу.
Прибывший на место экипаж ГАИ совместно с участковым инспектором обнаружили, что "слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей". Они выяснили, что слон, который вызвал переполох в деревне, принадлежит цирку. Недалеко от деревни находилось пастбище, где слон ожидал таможенного оформления.
"В этом случае обошлось без происшествий. Сотрудники милиции помогли вернуть животное в загон", - добавили в пресс-службе.
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