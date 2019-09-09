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В Омане сомневаются, что нефть вырастет до 80 долларов

10:24 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до 80 долларов за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около 60 долларов за баррель. Об этом ар-Румхи сообщил ТАСС.

"Для всех производителей нужно 80 долларов за баррель вместо 60, но разве это рационально? Скорее всего - нет, не в нынешних обстоятельствах. Мы должны двигаться в существующей экономической обстановке, я думаю. Я был бы рад, если бы нефть выросла с 60 долларов до 80, но это крайне маловероятно", - заметил он. 

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