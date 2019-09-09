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В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским

11:45 09.09.2019 Источник: Интерфакс

Водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Грозном, и был убит ответным огнем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Чеченской республике.

"Сегодня в 08:30 по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники ГИБДД остановили автомашину Ford под управлением уроженца Надтеречного района Усмана Азиева, 2001 г.р. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что стрелявший был убит ответным огнем полицейских. 

На месте работает следственно-оперативная группа.

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