В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским
11:45 09.09.2019 Источник: Интерфакс
Водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Грозном, и был убит ответным огнем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Чеченской республике.
"Сегодня в 08:30 по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники ГИБДД остановили автомашину Ford под управлением уроженца Надтеречного района Усмана Азиева, 2001 г.р. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции", - сказали в пресс-службе.
Сообщается, что стрелявший был убит ответным огнем полицейских.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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