В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским

11:45 Источник: Интерфакс

Водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Грозном, и был убит ответным огнем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Чеченской республике.

"Сегодня в 08:30 по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники ГИБДД остановили автомашину Ford под управлением уроженца Надтеречного района Усмана Азиева, 2001 г.р. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что стрелявший был убит ответным огнем полицейских.

На месте работает следственно-оперативная группа.