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МАГАТЭ: Иран активирует 56 усовершенствованных центрифуг

12:20 09.09.2019 Источник: Интерфакс

Иран, который на прошлой неделе начал третий этап отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), привел в действие или активирует 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В заявлении отмечается, что эксперты агентства 7 сентября "удостоверились, что следующие центрифуги были введены или вводятся в эксплуатацию - 22 IR-4, одна IR-5, 30 IR-6 и три IR-6".

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