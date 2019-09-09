МАГАТЭ: Иран активирует 56 усовершенствованных центрифуг
12:20 09.09.2019 Источник: Интерфакс
Иран, который на прошлой неделе начал третий этап отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), привел в действие или активирует 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление МАГАТЭ.
В заявлении отмечается, что эксперты агентства 7 сентября "удостоверились, что следующие центрифуги были введены или вводятся в эксплуатацию - 22 IR-4, одна IR-5, 30 IR-6 и три IR-6".
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