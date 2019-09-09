Стало известно, когда Зеленский полетит в США на встречу с Трампом
13:10 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
"В США мы едем 23 сентября, чтобы встретиться с президентом [США Дональдом Трампом] и правительством США", - сказал он.
При этом Пристайко не указал, когда состоится встреча Зеленского и Трампа. "Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете", - пояснил он.
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