0
0
61
НОВОСТИ

Стало известно, когда Зеленский полетит в США на встречу с Трампом

13:10 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

"В США мы едем 23 сентября, чтобы встретиться с президентом [США Дональдом Трампом] и правительством США", - сказал он.

При этом Пристайко не указал, когда состоится встреча Зеленского и Трампа. "Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете", - пояснил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 09.09.2019
Цена на российский газ для Молдавии будет снижена с 1 октября
0
20
13:00 09.09.2019
В онкоцентре им. Блохина опровергли информацию о массовых увольнениях
0
72
12:57 09.09.2019
Поддержанные ЕР кандидаты заняли 25 из 45 мест в Мосгордуме
0
80
12:40 09.09.2019
Помощник Зеленского рассказал, в каком тоне шли переговоры с Путиным
0
130
12:20 09.09.2019
МАГАТЭ: Иран активирует 56 усовершенствованных центрифуг
0
136
11:45 09.09.2019
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским
0
175
11:35 09.09.2019
Еврокомиссия: Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС пройдут 19 сентября
0
183
11:15 09.09.2019
Вышинский поблагодарил Путина и заявил, что Зеленский выиграл на ожиданиях страны
0
184
11:00 09.09.2019
Агентство Fitch улучшило рейтинг Украины
0
193
10:45 09.09.2019
Ряд стран ОПЕК+ ратифицировал новую хартию
0
232

Возврат к списку