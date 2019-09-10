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КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

08:51 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР запустила во вторник два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. О типе снарядов и дальности их полета не сообщается.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.

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