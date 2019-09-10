Первоклассники получили сильные ожоги в школьной столовой в Кузбассе

09:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей. Одна из пострадавших школьниц находится в реанимации, сообщил ТАСС во вторник источник в органах местной власти.

"Перевернулся термопот в столовой в школе в Междуреченске, когда четверо первоклассников навалились на него. Четыре ребенка доставлены в больницу, одного медики отправили на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в отделение травматологии, одна девочка в реанимации. Предположительно, у нее 10-15% ожогов тела", - сказал собеседник агентства.



