В Кремле не знают, был ли Смоленков агентом ЦРУ
13:00 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле не занимаются розыском бывшего сотрудника Администрации президента РФ Олега Смоленкова и не располагают информацией, был ли он агентом ЦРУ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ.
Представитель президента РФ также заявил, что Кремль не занимается розыском этого россиянина. "Мы же не занимаемся розыском людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о настоящем местоположении Смоленкова.
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