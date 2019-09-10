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Нацбанк Молдовы закрыл счета только четырех компаний из Приднестровья

19:05 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Молдавии опроверг заявления властей непризнанного Приднестровья о массовом закрытии счетов его предприятий в молдавских коммерческих банках.

"Лицензированные в Молдавии банки разработали инструменты контроля, и в процессе их внедрения, чтобы выявить возможные риски, им пришлось принять меры в отношении экономических агентов, которые не соответствовали новым требованиям, в том числе некоторым предприятиям из приднестровского региона. Речь идет о четырех случаях. Всего же в банках Кишинева есть счета у 420 экономических агентов Приднестровья", - говорится в сообщении, которое распространила во вторник пресс-служба регулятора.

Ведомство напомнило, что эти инструменты контроля были введены после того, как в прошлом году в Молдавии вступил в силу Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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