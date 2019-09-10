Мнучин: Президент США готов к встрече с иранским руководством без предварительных условий
21:40 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на совместном брифинге с госсекретарем Майклом Помпео.
"Президент четко заявил, что может встретиться [с руководством Ирана] без предварительных условий, но мы поддерживаем кампанию максимального давления", - подчеркнул Мнучин.
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