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Мнучин: Президент США готов к встрече с иранским руководством без предварительных условий

21:40 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на совместном брифинге с госсекретарем Майклом Помпео.

"Президент четко заявил, что может встретиться [с руководством Ирана] без предварительных условий, но мы поддерживаем кампанию максимального давления", - подчеркнул Мнучин.

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