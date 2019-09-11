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СМИ: Украина поставила на паузу процесс расторжения соглашений с Россией

10:00 11.09.2019 Источник: Коммерсант.ru

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, набравший обороты при Петре Порошенко. Такая же ситуация с документами, участницей которых Украина является в рамках СНГ, пишет сегодня "Коммерсант".

Пауза может объясняться тем, что команда президента Украины Владимира Зеленского занята расстановкой кадров и ей пока не до этого. Источники "Ъ" в российском МИДе отметили, что возобновление прежней практики либо отказ от нее будет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону.

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