Трамп: Если талибы вернутся в США, с ними случится такое, чего они никогда не видели

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп обещал продолжить войсковую операцию против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане и пригрозил нанести ответный удар с использованием всех имеющихся у Вашингтона средств в случае попыток осуществления новых терактов на территории Соединенных Штатов.

"За последние четыре дня мы сильнее наносим удары по нашим врагам (талибам - прим. ТАСС), чем когда-либо прежде, и мы продолжим это делать", - сказал американский лидер в среду на церемонии в память о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года, которая проходила у здания Пентагона. "И если вдруг они вернутся на территорию нашей страны, мы применим такую силу, какую США никогда еще раньше не задействовали, и я даже не говорю о ядерном оружии. С ними случится такое, чего они никогда не видели", - добавил президент США.