Трамп о Болтоне: Он совершил некоторые очень крупные ошибки
20:50 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам хозяин Белого дома Дональд Трамп.
"Он совершил некоторые очень крупные ошибки", - сказал президент. "Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", - добавил Трамп.
По словам главы государства, Болтон также придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле.
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