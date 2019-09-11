Трамп о Болтоне: Он совершил некоторые очень крупные ошибки

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"Он совершил некоторые очень крупные ошибки", - сказал президент. "Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", - добавил Трамп.

По словам главы государства, Болтон также придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле.