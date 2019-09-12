В столичном регионе по-прежнему тепло и без осадков

09:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 12 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 22-24 градуса, по области - от 19 до 24 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.