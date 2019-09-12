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"Муромец" и "Суздалец" уничтожили подлодку в Черном море

09:45 12.09.2019 Источник: Интерфакс

Экипажи малых противолодочных кораблей "Муромец" и "Суздалец" Черноморского флота произвели контрольный поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Черном море, сообщает в четверг штаб ЧФ.

В сообщении говорится, что экипажи отрабатывали тактические приемы по непрерывному преследованию подлодки и уничтожили ее торпедным оружием и реактивными бомбами.

Помимо "Муромца" и "Суздальца", в поиске подлодки участвовали противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и противолодочный самолет-амфибия Бе-12.

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