Нетаньяху: "У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа"
12:30 12.09.2019 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля "не будет иного выбора, кроме как начать широкомасштабную кампанию в Газе". "Она начнется, как только мы будем готовы к этому", - сказал он.
"У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа", - добавил Нетаньяху.
Накануне израильские самолеты нанесли удары по Газе через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля.
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