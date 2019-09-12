Нетаньяху: "У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа"

12:30 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля "не будет иного выбора, кроме как начать широкомасштабную кампанию в Газе". "Она начнется, как только мы будем готовы к этому", - сказал он.

"У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа", - добавил Нетаньяху.

Накануне израильские самолеты нанесли удары по Газе через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля.