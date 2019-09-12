Сегодня в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла
12:50 12.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Абсолютный рекорд тепла может быть установлен в Москве в четверг, 12 сентября, воздух может прогреться до плюс 27 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Сегодняшний день продолжил череду не по-сезону теплых дней столицы. Уже в 10:00 температура воздуха на опорной метеостанции «ВДНХ» повысилась до плюс 22,3 градуса. До рекорда суточного максимума осталось чуть больше четырех градусов. Он был установлен в 1932 г., когда максимальная температура составила плюс 26,4 градуса», - говорится в сообщении.
Уточняется, что по прогнозу московских синоптиков максимальная температура сегодня в городе составит до плюс 25-27 градусов.
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