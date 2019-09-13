Трамп: "Не думаю, что Израиль шпионил за нами"

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не верит, что Израиль размещал прослушивающие устройства у Белого дома. Об этом он заявил в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Я не думаю, что Израиль шпионил за нами. Мне трудно в это поверить, - сказал он. - Все возможно, но я не верю".