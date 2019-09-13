Роспотребнадзор рассказал, во что нужно собирать грибы

10:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом и могут стать причиной отравления, напоминает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По данным ведомства, ежегодно в РФ регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальным исходом.

«Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки - хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности. Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах. Собирайте только хорошо знакомые виды грибов», - рассказали в пресс-службе.

Ведомство напоминает, что грибы лучше собирать в плетеные корзины - так они дольше будут свежими. Не рекомендуется собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки - это приводит к их порче. Нельзя пробовать грибы во время сбора, добавили в Роспотребнадзоре. Также рекомендуется собранные грибы приготовить в тот же день, так как это скоропортящийся продукт. При этом каждый вид грибов лучше готовить отдельно.

«Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания. Одной из главных причин возникновения отравления является неправильная технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать - очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба - только после этого можно грибы использовать для приготовления грибных блюд», - говорится в материале.

В ведомстве также призвали родителей следить за ребенком на прогулке, так как он может съесть сырой гриб.

«Нужно заранее, перед прогулкой, осматривать место, где ребенок будет гулять. Также нужно осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений. Кроме этого, необходимо внимательно следить за детьми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу», - отмечается в сообщении.