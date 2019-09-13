Китай освободит от доппошлин соевые бобы и свинину из США
12:40 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет по тарифам и сборам Госсовета КНР освободит от дополнительных таможенных пошлин ряд сельскохозяйственных товаров из США, в том числе соевые бобы и свинину. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.
"Как заявили в Государственном комитете по развитию и реформе и Министерстве коммерции КНР, США приняли решение внести коррективы в меры по повышению пошлин в отношении поставляемых из Китая в Соединенные Штаты товаров. Китай поддержит соответствующие предприятия в том, чтобы они, согласно принципам рынка и ВТО закупили в США определенное количество соевых бобов, свинины и другой сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении агентства. "Комитет по тарифам и сборам отменит дополнительные пошлины в отношении таких поставок", - указывает Синьхуа.
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