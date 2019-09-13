Киев передал Москве списки задержанных в России украинцев

13:40 Источник: Интерфакс

Украина сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России украинских граждан.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.



