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Киев передал Москве списки задержанных в России украинцев

13:40 13.09.2019 Источник: Интерфакс

Украина сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России украинских граждан.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.


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