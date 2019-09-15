Первая изданная в Европе книга о событиях в Крыму выйдет в конце сентября
11:45 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественный деятель из Норвегии Хенрик представит в Симферополе в конце сентября первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента, глава национальной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.
"Руководитель норвежской организации "Народная дипломатия" Хенрик Вебер, который уже несколько раз побывал в Крыму, везет к нам книгу для презентации, которую он издал в Норвегии на немецком языке под названием "Наш Крым". Она, вероятно, является первой книгой, изданной в Европе о ситуации в Крыму," - сказал Гемпель.
По его словам, это иллюстрированное издание, в котором Вебер рассказывает о своих визитах на полуостров, встречах с политиками и общественностью. Гемпель, с его слов, уже успел ознакомиться с книгой.
"Я считаю, что в ней дается объективная картина о событиях на полуострове в 2014 году и о динамичном развитии региона сегодня. В Европе она рекламируется в соцсетях, и заказы на продажу уже формируются. Кроме того, эта книга будет представлена и на книжных ярмарках в ФРГ. Есть идеи издать ее на английском и русском языках", - сообщил Гемпель.
Собеседник агентства отметил, что делегация общественников будет находиться в Крыму с 29 сентября по 6 октября. В ее составе - 22 представителя общественных организаций из Бельгии, Норвегии, Нидерландов, ФРГ и США, которые впервые побывают в регионе. Они встретятся с представителями депутатского корпуса республики, общественных организаций и национально-культурных автономий.
Гемпель отметил важность подобных визитов в условиях международных санкций. "Безусловно, их визит очень важен, прежде всего, для них самих, чтобы они могли убедиться в том, что здесь все спокойно и мирно, а республика переживает подъем", - подчеркнул он.
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