Таиланд: 32 человека погибли и 418 тысяч семей пострадали из-за наводнения

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные наводнения, вызванные сезонными проливными дождями, продолжаются в четырех провинциях на северо-востоке Таиланда. Как сообщила в воскресенье газета "Бангкок пост", в результате разгула стихии с 29 августа пострадали 418 тысяч семей и погибли 32 человека.

Из-за наводнений были эвакуированы более 24,2 тысячи жителей провинций Рой Ет, Сисакет, Убон Ратчатхани и Ясотхон. По словам представителей местных властей, в случае прекращения в ближайшее время дождей эти люди смогут вернуться домой через 4-5 дней. Отмечается, что наиболее сильно пострадавшей считается Убон Ратчатхани, поскольку туда устремлялись водные потоки из соседних провинций.