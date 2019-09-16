Посол Израиля на Украине потребовал привлечь к ответственности осквернивших памятник жертвам Холокоста

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион осудил повреждение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области и потребовал привлечь к ответственности виновных.

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал он в понедельник в "Твиттере".

Памятный знак жертвам Холокоста в селе Богдановка был поврежден накануне, о чем полиции сообщили местные жители.

Полиция открыла два уголовных дела по статьям УК Украины - "осквернение или разрушение братской могилы или могилы неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и штраф или ограничение свободы до пяти лет соответственно.