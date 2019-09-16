0
0
0
НОВОСТИ

Посол Израиля на Украине потребовал привлечь к ответственности осквернивших памятник жертвам Холокоста

11:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион осудил повреждение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области и потребовал привлечь к ответственности виновных.

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал он в понедельник в "Твиттере".

Памятный знак жертвам Холокоста в селе Богдановка был поврежден накануне, о чем полиции сообщили местные жители.

Полиция открыла два уголовных дела по статьям УК Украины - "осквернение или разрушение братской могилы или могилы неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и штраф или ограничение свободы до пяти лет соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 16.09.2019
РФ и Иран обсудили сотрудничество в ядерной отрасли в рамках переговоров в Вене
0
52
10:45 16.09.2019
Поток туристов из Финляндии в Эстонию может снизиться из-за российских бесплатных электронных виз
0
78
10:15 16.09.2019
Игнорирование Минских соглашений должно повлечь за собой санкции для Украины - глава ДНР
0
128
10:00 16.09.2019
Кинопродюсер Иэн Смит сообщил, о планах на съемку еще двух фильмов из серии "Безумный Макс"
0
132
09:45 16.09.2019
К 2022 году РФ и Белоруссия могут перейти к общему внешнеторговому режиму
0
158
09:15 16.09.2019
Власти оценивают ущерб от паводка 2019 года в Приамурью в сумму более чем 6 млрд руб
0
179
09:00 16.09.2019
Причиной столкновения автобуса с поездов в Казахстане стал затор на дороге
0
196
08:50 16.09.2019
Образовавшейся у Восточного побережья США циклон "Умберто" перешел в категорию ураганов
0
209
08:40 16.09.2019
Перспективы колебания цен на нефть из-за атак в Саудовской Аравии неясны - Госстат КНР
0
219
08:30 16.09.2019
Из-за сильного ветра в столице и регионе объявлен желтый уровень опасности
0
209

Возврат к списку