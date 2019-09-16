Ради мира в Йемене Тегеран готов сотрудничать с ООН - правительство Ирана
12:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран готов сотрудничать с ООН с целью урегулирования кризиса в Йемене. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Иран готов к сотрудничеству с ООН ради достижения мира в Йемене", - приводит слова Рабии пресс-служба правительства. По его словам, "только переговоры могут быть моделью разрешения ближневосточных кризов, а в нестабильности не заинтересована ни одна страна региона".
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