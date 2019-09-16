Ради мира в Йемене Тегеран готов сотрудничать с ООН - правительство Ирана

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран готов сотрудничать с ООН с целью урегулирования кризиса в Йемене. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Иран готов к сотрудничеству с ООН ради достижения мира в Йемене", - приводит слова Рабии пресс-служба правительства. По его словам, "только переговоры могут быть моделью разрешения ближневосточных кризов, а в нестабильности не заинтересована ни одна страна региона".



