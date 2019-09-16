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Оборонная доктрина Ирана противоречит производству ядерного оружия - Али Акбар Салехи

13:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не собирается производить оружие массового уничтожения, так как это противоречит оборонной доктрине страны. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи на Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

"Иран всегда ясно заявлял, что приобретение, производство, накопление и использование оружия массового уничтожения не является законным в соответствии с религиозными принципами и не предусмотрено оборонной доктриной Ирана", - сказал Салехи.


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