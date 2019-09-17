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На лондонской бирже опускается цена на нефть марки Brent

10:00 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,39%, до 68,75 доллара за баррель. Стоимость октябрьского фьючерса нефти WTI (Light Sweet), в свою очередь, снижается на 0,97%, до 62,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:20 мск.

Котировки нефти падают после роста накануне. Вечером 16 сентября нефть марки Brent в ходе торгов дорожала до 69,65 доллара за баррель, а WTI - до 63,1 доллара. Котировки нефти росли на фоне двукратного падения добычи нефти в Саудовской Аравии - крупнейшем мировом экспортере этого сырья.


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