На лондонской бирже опускается цена на нефть марки Brent

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,39%, до 68,75 доллара за баррель. Стоимость октябрьского фьючерса нефти WTI (Light Sweet), в свою очередь, снижается на 0,97%, до 62,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:20 мск.

Котировки нефти падают после роста накануне. Вечером 16 сентября нефть марки Brent в ходе торгов дорожала до 69,65 доллара за баррель, а WTI - до 63,1 доллара. Котировки нефти росли на фоне двукратного падения добычи нефти в Саудовской Аравии - крупнейшем мировом экспортере этого сырья.



