В выборах 2022 году может принять участие Марин Ле Пен - СМИ

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не исключает свое участие в президентских выборах во Франции в 2022 году. Об этом она заявила во вторник в интервью телеканалу Бэ-эф-эм.

"Если не появится никого лучше, я буду [участвовать в выборах]", - сказала Ле Пен, отвечая на вопрос журналиста, станет ли она кандидатом от партии "Национальное объединение" на президентских выборах в 2022 году.

Она также не исключила очередную дуэль с действующим главой государства Эмманюэлем Макроном. При этом политик отметила, что это дуэль не конкретных людей, но политических взглядов. "Реальность такова, что будет противостояние идей глобализма и национальных идей, <...> будет противостояние политических взглядов", - сказала Ле Пен.