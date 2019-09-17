Испания: В 190 млн евро оценивается ущерб, нанесенный сильными дождями с ветром

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб, который был нанесен сильными дождями с ветром в разных регионах Испании, оценивается в 190 млн евро. Об этом сообщает газета "Расон" со ссылкой на Ассоциацию возмещения страхования.

По ее информации, лишь 92 млн евро будут выделены автономному сообществу Валенсия. Всего на юго-востоке и в центральной части страны стихия затронула не менее 30 тыс. человек.

Циклон пришел в Испанию на прошлой неделе. Непогода привела к гибели по меньшей мере шести человек. Дожди спровоцировали приостановку работы аэропортов, нарушение железнодорожного движения, перекрытие дорог, наводнения. Сильный ущерб был нанесен не менее 25 населенным пунктам.



