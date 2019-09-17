Разрешения на работу в РФ получил более 35 тысяч иностранных специалистов - МИД РФ
16:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 35 тысяч иностранных специалистов, в том числе высококвалифицированных, получили с начала текущего года разрешения на работу в России. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ.
"Оформлено разрешение на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства - 82 382 тыс., в том числе 23 089 тыс. высококвалифицированным специалистам и 12 318 тыс. специалистам (остальные иностранные граждане являются разнорабочими. - прим. ТАСС)", - говорится в материалах.
В прошлом году разрешения на работу получили около 30 тысяч высококвалифицированных и квалифицированных специалистов. Кроме того, в статистических данных говорится, что в этом году ведомство закрыло въезд в Россию для более чем 171 тыс. иностранцев, в прошлом году эта цифра составила более 183 тыс. человек.
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