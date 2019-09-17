США не ставят Белоруссию перед выбором между Западом и Востоком
18:40 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не заставляют Белоруссию делать выбор между Западом и Востоком. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл после встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять собственный путь [развития] и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл.
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