США не ставят Белоруссию перед выбором между Западом и Востоком

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не заставляют Белоруссию делать выбор между Западом и Востоком. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл после встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять собственный путь [развития] и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл.



