0
0
78
НОВОСТИ

США не ставят Белоруссию перед выбором между Западом и Востоком

18:40 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не заставляют Белоруссию делать выбор между Западом и Востоком. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл после встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять собственный путь [развития] и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал Хейл.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 17.09.2019
Российские пограничники задержали более 80-ти браконьеров из КНДР
0
11
18:15 17.09.2019
Ущерб от паводков в Амурской области оценили более чем в 6,4 млрд руб.
0
97
17:45 17.09.2019
Работа чиновников по ликвидации последствий паводков получила критику Путина
0
144
17:15 17.09.2019
По факту браконьерства поверенный в делах КНДР будет вызвал в МИД РФ
0
158
17:00 17.09.2019
В результате конфликта на границе с Киргизией убито трое военных - МИД Таджикистана
0
197
16:45 17.09.2019
Разрешения на работу в РФ получил более 35 тысяч иностранных специалистов - МИД РФ
0
196
16:15 17.09.2019
Талисманом ОИ 2022 года в Пекине стала панда Бин Дуньдунь - оргкомитет
0
198
16:00 17.09.2019
Соглашение о совместном исследовании Луны заключили РФ и Китай
0
223
15:45 17.09.2019
При нападении экипажа шхуны из КНДР ранены трое военнослужащих РФ - ФСБ
0
259
15:15 17.09.2019
В первом чтении Госдума приняла законопроект о электронных трудовых книжках
0
249

Возврат к списку