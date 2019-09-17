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НОВОСТИ

США подали в суд на Сноудена

21:30 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США подали иск против бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Как говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы американского Минюста, опубликованные Сноуденом мемуары Permanent Record ("Личное дело") нарушают договоренности о неразглашении, которые он подписывал, работая в американских спецслужбах.

"Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ", - говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

Как следует из материалов Минюста, иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.

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