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По расследованию взрыва в Луганске создан оперативный штаб

12:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) создало оперативный штаб по расследованию взрыва, который произошел в четверг на путепроводе в Луганске. Об этом заявил председатель правительства республики Сергей Козлов.

"В связи с ночным происшествием я принял решение создать оперативный штаб по [его] расследованию", - цитирует Козлова агентство Луганскинформцентр. По его словам, в состав штаба вошли представители администрации главы ЛНР, МВД, прокуратуры, МЧС и других ведомств республики.

Кроме того, Козлов поручил силовым ведомствам усилить меры безопасности. "Даю поручение усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики республики объектов", - сказал премьер ЛНР. Он уточнил, что речь идет, в частности, об электростанциях и путепроводах.


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