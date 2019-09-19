По расследованию взрыва в Луганске создан оперативный штаб

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) создало оперативный штаб по расследованию взрыва, который произошел в четверг на путепроводе в Луганске. Об этом заявил председатель правительства республики Сергей Козлов.

"В связи с ночным происшествием я принял решение создать оперативный штаб по [его] расследованию", - цитирует Козлова агентство Луганскинформцентр. По его словам, в состав штаба вошли представители администрации главы ЛНР, МВД, прокуратуры, МЧС и других ведомств республики.

Кроме того, Козлов поручил силовым ведомствам усилить меры безопасности. "Даю поручение усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики республики объектов", - сказал премьер ЛНР. Он уточнил, что речь идет, в частности, об электростанциях и путепроводах.



