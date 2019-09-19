По факту поездки журналистов из Крыма на совещание ОБСЕ в Украине заведено уголовное дело
15:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская прокуратура зарегистрировала уголовное дело по факту поездки журналистов из Крыма в Варшаву на совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об в четверг сообщила так называемая "прокуратура Крыма" (входит в структуру Генпрокуратуры Украины).
"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включения их в состав официальной делегации РФ", - сказано в сообщении украинской прокуратуры. Отмечается, что расследованием займется Служба безопасности Украины.
В среду заместитель главы российской делегации на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев констатировал, что в ходе совещания "было много попыток лишить слова крымчан".
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