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По факту поездки журналистов из Крыма на совещание ОБСЕ в Украине заведено уголовное дело

15:45 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская прокуратура зарегистрировала уголовное дело по факту поездки журналистов из Крыма в Варшаву на совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об в четверг сообщила так называемая "прокуратура Крыма" (входит в структуру Генпрокуратуры Украины).

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включения их в состав официальной делегации РФ", - сказано в сообщении украинской прокуратуры. Отмечается, что расследованием займется Служба безопасности Украины.

В среду заместитель главы российской делегации на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев констатировал, что в ходе совещания "было много попыток лишить слова крымчан".


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