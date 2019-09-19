Москва предложила Киеву возобновить прямые поставки газа
19:25 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Они [украинская сторона] взяли наше предложение в работу, они рассматривают и прямые поставки, и реверс. Для них важно понимать объемы и ценовые условия", - отметил он.
"Мы сегодня не обсуждали конкретные объемы, так как посчитали необходимым договориться первоначально о нормативно-правой базе. Что касается конкретных объемов - это предмет коммерческих переговоров. Они будут зависеть от объемов поставок газа непосредственно украинским потребителям", - сообщил Новак. Министр добавил, что в случае имплементации европейского законодательства в украинское бронирование мощностей будет происходить в соответствии с этим законодательством, исходя из заявок, которые будут подавать организации, в том числе и "Газпром".
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